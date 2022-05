Sorrento, 13 mag. (LaPresse) – “Dalla formazione di questo Governo, il Sud è al centro dell’azione dell’esecutivo, delle nostre politiche di rilancio del Paese. Vogliamo che il Mezzogiorno torni ad avere la centralità che merita, in Italia e in Europa”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi intervenendo al forum ‘Verso Sud. La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo’, organizzato da The European House Ambrosetti e dal ministero per il Sud, in corso a Villa Zagara, a Sorrento.

