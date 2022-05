Roma, 13 mag. (LaPresse) – L’adesione della Svezia alla Nato avrebbe un effetto di “prevenzione dei conflitti in nord Europa” e non pregiudicherebbe l’impegno di Stoccolma per il disarmo nucleare e la mediazione. Lo ha detto la ministra degli Esteri svedese Ann Linde, citata dai media locali.

