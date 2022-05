Modena, 13 mag. (LaPresse) – È stata arrestata Pamela Andress, 52 anni, per la morte di Samanta Migliore, morta a 35 anni dopo iniezioni di silicone al seno, in seguito a un intervento effettuato in casa a Maranello, in provincia di Modena.

