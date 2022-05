Roma, 13 mag. (LaPresse) – Al via lunedì gli incentivi per auto e moto non inquinanti, con la pubblicazione in gazzetta ufficiale e l’entrata in vigore del decreto che prevede sconti per i veicoli a due e 4 ruote fino a 5mila euro. Lo confermano fonti del Mise che spiegano che, sebbene la piattaforma sarà operativa dal 25 maggio, saranno validi per l’accesso al bonus le vendite dal 16 maggio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata