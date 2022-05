New York (New York, Usa), 13 mag. (LaPresse/AP) – Il segretario generale delle Nazioni unite, Antonio Guterres, è stato “profondamente scosso dagli scontri tra forze di sicurezza israliane e palestinesi radunati davanti all’ospedale di St. Joseph” a Gerusalemme Est per i funerali della giornalista di Al-Jazeera Shireen Abu Akleh “e dal comportamento di alcuni poliziotti presenti sul posto”. Lo riferisce il vice portavoce di Guterres, Farhan Haq.

