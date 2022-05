Milano, 13 mag. (LaPresse) – “Non guardate adesso i sondaggi, perché noi fin qui abbiamo lavorato internamente per i nostri statuti. Noi siamo nella condizione di poter tornare protagonisti nello scenario politico italiano. Non si vota domani mattina, c’è tempo per guardare i sondaggi e misurare i risultati. Troverà il M5S con un’azione più politica sempre più incisiva”. Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, intervenendo in conferenza alla Stampa estera, rispondendo a una domanda sul Movimento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata