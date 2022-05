Napoli, 13 mag. (LaPresse) – “Occorrono investimenti nella direzione giusta, il M5s si è battuto per impedire che investimenti massici andassero invece in direzione del riarmo. Finalmente sembra che questo passaggio sia stato chiarito, che tutte le altre forze politiche hanno compreso che non avremmo mai permesso questi investimenti nel riarmo. Dobbiamo investire nell’inclusione sociale, nelle politiche giovanili, nel contrastare il caro bollette, non per armi”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a Torre Annunziata (Napoli).

