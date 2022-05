Roma, 13 mag. (LaPresse) – “Sono sempre di meno i bimbi che nascono. Dobbiamo copiare quello che in Italia e in Europa funziona per realizzare qualcosa di concreto. Mi riprometto con atti parlamentari di impegnarmi a farlo nei prossimi mesi con tanto ottimismo e con il prossimo governo con tanta fiducia. Siccome si parla tanto di Europa, che spero sia promotrice di pace e non dell’invio di altre armi. C’è un modello che sul tema natalità è da copiare, mi riferisco all’Ungheria”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini in un videomessaggio, inviato agli Stati Generali della Natalità oggi a Roma, dall’aula bunker del tribunale di Palermo per il processo Open Arms. “Da qualche anno c’è una legge per la natalità che aumenta del 5% la percentuale dei bimbi nati ogni anno. Si fonda su prestiti a tasso zero per chi si sposa e fa dei figli, sull’eliminazione come soggetto tassato e tassabile una mamma dal quarto figlio in poi, sulla previsione di congedi parentali fino al terzo anno di vita per i nonni e la concessione di un bonus di 7 mila euro per una macchina da 7 posti per le famiglie numerose. Un bonus una tantum non inverte il drammatico trend demografico”, ha concluso Salvini.

