Seul (Corea del Sud), 13 mag. (LaPresse/AP) – La Corea del Nord ammette il primo decesso per Covid-19: secondo quanto riporta l’agenzia stampa statale Kcna, uno dei sei decessi registrati per ‘febbre’ è stato infettato dalla variante Omicron. Al momento sono 187.800 le persone in isolamento e 18mila quelle con ‘febbre’ confermata.

