Torino, 13 mag. (LaPresse) – Prima vittoria in un grande giro per Koen Bouwman. Il ciclista del team Jumbo-Visma con una volata lunghissima si è imposto nella settima tappa del Giro d’Italia, la frazione mossa di 196 km da Diamante a Potenza. Il corridore olandese, protagonista della fuga di giornata, ha preceduto Bauke Mollema (Trek-Segafredo) e Davide Formolo (UAE Team Emirates). Quarta piazza per Tom Dumoulin, che ha aiutato il compagno di squadra a ottenere il successo finale. Il gruppo dei migliori è arrivato a 2’59” da Bouwman.

