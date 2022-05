Roma, 13 mag. (LaPresse) – Via libera del governo all’operazione di cessione di 7 rami d’azienda di Bnl ad Accenture. A quanto si apprende l’esecutivo ha deciso, nella riunione del Consiglio dei ministri di ieri, di non esercitare la golden power in seguito all’istruttoria avviata all’inizio di maggio, dopo la comunicazione da parte della banca sull’operazione di esternalizzazione dei servizi di back office. Il governo aveva chiesto delle informazioni integrative sul trattamento dei dati, chiarimenti che Bnl ha fornito nei giorni scorsi.

