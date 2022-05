Milano, 12 mag. (LaPresse) – La quarta dose di vaccino anti Covid per i fragili e gli over 80 non ingrana con una copertura relativa a 166mila immunocompromessi (21%) e meno di 385mila altri fragili (8,7%). Considerando l’elevata circolazione virale, il declino dell’efficacia vaccinale e la particolare fragilità della platea a rischio è pericoloso aspettare l’autunno per la quarta dose. È quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata