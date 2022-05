Washington (Usa), 12 mag. (LaPresse) – Jerome Powell è stato confermato per un secondo mandato quadriennale alla guida della Federal Reserve. Il Senato ha approvato la sua riconferma alla presidenza della Fed con un’ampia maggioranza di 80 favorevoli e 19 contrari. Il voto era stato a lungo rimandato, dopo che il 69enne ex banchiere d’affari era stato nominato lo scorso novembre dal presidente Joe Biden per un nuovo mandato.

