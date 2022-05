Roma, 12 mag. (LaPresse) – “Io rispetto il Papa, ha fatto tentativi per trovare una tregua. Lo ringrazio quando prega per l’Ucraina ma quando vedo due persone sfilare (alla Via Crucis, ndr) con la bandiera Russia e Ucraina insieme in questo momento non lo possiamo accettare. Per noi la bandiera russa ora vuol dire solo occupazione”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un’intervista a Porta a Porta.

