Milano, 12 mag. (LaPresse) – “Ho chiesto e chiederò al presidente Draghi che sia capofila di una cordata europea per la pace: Italia, Francia e Germania. Qualcuno in Europa tifa per la guerra, Italia, Francia e la Germania hanno tutto il diritto, il dovere e la necessità di arrivare prima possibile alla pace”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa alla Camera.

