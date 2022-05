Roma, 12 mag. (LaPresse) – “Per leggi economiche oggettive, il proseguimento dell’ossessione per le sanzioni, porterà inevitabilmente alle conseguenze più complesse e intrattabili per l’Unione Europea, per i suoi cittadini, nonché per i Paesi più poveri del mondo, che stanno già affrontando i rischi della carestia”. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso di un incontro su questioni economiche. Lo riporta Ria Novosti. Il leader del Cremlino ha sottolineato che “la colpa di questo è interamente delle élite dei paesi occidentali, che sono pronte a sacrificare il resto del mondo per mantenere il loro dominio globale”.

