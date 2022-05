Roma, 12 mag. (LaPresse) – L’Fsb, il Servizio federale per la sicurezza russo, ha reso noto di aver arrestato un residente della regione di Kursk che stava preparando un attacco terroristico in accordo con i servizi segreti ucraini. Lo riporta la Tass. “Il detenuto ha confessato, annunciando la sua intenzione di partire per l’Ucraina dopo aver commesso il crimine”, ha spiegato l’Fsb in un comunicato.

