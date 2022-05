Kiev (Ucraina), 12 mag. (LaPresse/AP) – Circa 3.000 civili di Mariupol sono detenuti nelle carceri controllate dai separatisti filo-russi nell’est dell’Ucraina. Lo ha riferito la commissaria per i diritti umani ucraina Lyudmyla Denisova. Kiev è a conoscenza di almeno due prigioni istituite nella regione orientale di Donetsk, una nel capoluogo regionale e un’altra a Olenivka. Denisova ha affermato che le autorità di Kiev hanno ricevuto segnalazioni di persone “torturate, interrogate, minacciate di morte e costrette a collaborare” e altre scomparse dopo gli interrogatori. Ha anche affermato che i detenuti sono tenuti in “condizioni disumane”, con accesso inadeguato ai bagni e senza spazio per sdraiarsi. La commissaria ha aggiunto che alcuni prigionieri sono stati rilasciati dopo 36 giorni, dopo aver firmato documenti non specificati. Le autorità ucraine hanno chiesto l’intervento delle Nazioni Unite.

