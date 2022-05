Roma, 12 mag. (LaPresse) – Il transito di gas russo attraverso l’Ucraina passerà dai 73,4 milioni di metri cubi di ieri ai 50,6 milioni di oggi. Lo ha reso noto Sergey Kupriyanov, rappresentante ufficiale di Gazprom, citato dall’agenzia Interfax. Il motivo è lo stop del trasnito attraverso la stazione di Sokhanovka dichiarato dall’autorità del gas ucraino per “motivi di forza maggiore” dovute al fatto di non poter “esercitare il controllo operativo e tecnologico sulla stazione di compressione di Novopskov” perché si trova in una zona in mano alle forze russe.

