Roma, 12 mag. (LaPresse) – Il nome del senatore cinquestelle Gianluca Ferrara, come presidente della commissione Esteri del Senato, “è ormai ‘bruciato’. Anzi, direi che è ‘incenerito’”. Così un collega pentastellato commenta a LaPresse le polemiche sulla candidatura di Ferrara, avanzata ieri dal M5S per sostituire Vito Petrocelli nella nuova commissione che si formerà entro domani. Polemiche che oggi hanno costretto Ferrara a un comunicato per chiarire le sue posizioni nei confronti di Russia e Nato. Il ragionamento delle fonti parlamentari interpellate da LaPresse è chiaro: “Tutti sapevano che Ferrara sarebbe stato inevitabilmente bruciato per i suoi trascorsi”, spiega un altro senatore M5S, “ma in realtà vogliono spianare la strada come presidente a Ettore Licheri, voluto da Giuseppe Conte”. Ricostruzione che viene confermata anche da altre fonti di maggioranza. Tra la buvette e l’aula di palazzo Madama, molti senatori concordano sul “fuoco amico” dei cinquestelle che ha di fatto impallinato la candidatura di Ferrara per il dopo-Petrocelli. “Fatto fuori un candidato naturale, ma imbarazzante per le sue posizioni, la partita sarà tra il contiano Licheri e la dimaiana Nocerino“, commenta un senatore di centrodestra, mettendo però in dubbio il fatto che la presidenza resti certamente in mano al Movimento: “Chi l’ha detto che spetta a loro?”. Anche questo non è scontato, a sentire gli stessi cinquestelle: “Quella di Licheri sarebbe un’operazione artificiale – osserva un altro senatore – perché non è un membro uscente della Esteri e il suo nome potrebbe creare malumori fuori e dentro il Movimento. Proponendo innesti esterni per la presidenza si rischia di perdere la commissione, come è già successo per quella Agricoltura”. Il M5S dovrebbe confermare tutti i commissari uscenti (Ferrara, Nocerino e Taverna) a cui vanno aggiunti i sostituti di Petrocelli e Alberto Airola (che passerà ad altra commissione): uno dovrebbe essere Licheri mentre sull’altro nome c’è ancora incertezza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata