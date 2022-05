Roma, 12 mag. (LaPresse) – “È corretto lasciare a Zelensky la valutazione dei termini e delle condizioni del negoziato, ma non credo sia corretto dire che noi non abbiamo un ruolo. Perchè essendo coinvolti, anche se indirettamente, in questo conflitto abbiamo titolo per esprimerci sulla ragionevolezza delle condizioni che pone Zelensky”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, durante la puntata di Piazzapulita che andrà in onda stasera su La7.

