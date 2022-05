Roma, 12 mag. (LaPresse) – La Cina ha votato contro l’avvio di un’indagine dell’Onu sulle accuse di abusi da parte della forze russe in Ucraina. A votare no al Consiglio per i diritti umani Onu è stata anche l’Eritrea. Sono stati 33 i voti a favore e 12 le astensioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata