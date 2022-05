Colombo (Sri Lanka), 12 mag. (LaPresse/AP) – Il già cinque volte premier dello Sri Lanka Ranil Wickremesinghe è stato richiamato alla guida del governo nel tentativo di portare stabilità nell’isola travolta da una crisi politica ed economica. Wickremesinghe ha prestato giuramento davanti al presidente Gotabaya Rajapaksa. Il fratello del capo di Stato, Mahinda Rajakapsa, ha rassegnato le dimissioni da premier lunedì in seguito ai violenti attacchi dei sostenitori contro manifestanti pacifici anti-governativi. Le sue dimissioni hanno portato automaticamente allo scioglimento del Consiglio dei ministri, lasciando un vuoto amministrativo. La scelta del presidente di richiamare al governo Wickremesinghe è vista come un tentativo di porre fine alla violenza innescata dalla crisi e ripristinare la credibilità internazionale mentre sono in corso i negoziati con il Fondo monetario internazionale per un pacchetto di aiuti.

