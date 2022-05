Milano, 12 mag. (LaPresse) – E’ stata svelata oggi a livello internazionale la prima immagine reale di Sagittarius A*, il buco nero al centro della nostra galassia, la Via Lattea. La foto, oltre a essere la prima mai realizzata ‘dal vero’, è anche la prova schiacciante che l’oggetto è a tutti gli effetti un buco nero. Per gli scienziati si tratta di un’immagine unica e di enorme importanza perché fornisce indizi per comprendere il comportamento di questi corpi che si ritiene risiedano al centro della maggior parte delle galassie. L’immagine è stata ottenuta grazie alla Collaborazione EHT Event Horizon Telescope, di cui fanno parte anche ricercatrici e ricercatori italiani di Infn, Inaf, Università di Napoli Federico II e Università di Cagliari.

