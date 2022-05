Bruxelles, 12 mag. (LaPresse) – “Se Finlandia e Svezia dovessero decidere di presentare domanda per l’adesione alla Nato, il processo di adesione sarebbe rapido e senza intoppi”. Lo riferisce a LaPresse un funzionario Nato. “Finlandia e Svezia – spiega la fonte – sono i partner più stretti della Nato da molti anni e si esercitano da tempo con le forze dell’Allenza. Sono completamente interoperabili con le forze armate della Nato, ad esempio la Finlandia ha preso parte alla missione Kfor in Kosovo, alla missione di capacity building in Iraq e per diversi anni anche nelle missioni in Afghanistan assieme agli svedesi. E sono democrazie consolidate con società resilienti e membri dell’Unione europea, che darebbero un forte contributo alla sicurezza della Nato. Tutto questo porta a manifestare un’aspettativa che il processo di ingresso nella Nato sarebbe relativamente breve”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata