Torino, 12 mag. (LaPresse) – L’adesione della Finlandia alla Nato è una minaccia per la Federazione russa, l’espansione dell’alleanza non contribuisce alla sicurezza in Eurasia. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato da Tass.

