Milano, 12 mag. (LaPresse) – Compare anche il nome di Alberto Genovese, ex imprenditore del settore digital, nelle 858 pagine dell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip di Milano Carlo Ottone De Marchi, che ha portato all’arresto di 31 persone. In particolare a Genovese viene contestato l’acquisto di “100 grammi di sostanza stupefacente del tipo Ketamina o cocaina destinata alla successiva vendita a terzi”, avvenuto il 12 novembre 2019. L’organizzazione prevedeva che “Manuel Zucca detto Nestor tenesse i contatti con gli acquirenti – scrive il gip – e inviasse attraverso messaggi telefonici, direttive a Gennaro Falzarano (entrambi arrestati) che provvedeva a prelevare lo stupefacente dal box di via Cassinari e consegnarlo agli acquirenti recandosi, dapprima a Milano in piazza Beltrade 1 per effettuare la consegna a Genovese” e poi da un altro cliente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata