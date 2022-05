Milano, 12 mag. (LaPresse) – Grave incidente sul lavoro a Bedissole, nel Bresciano, dove un operaio è morto mentre era al lavoro in un’azienda agricola in via Fusina. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, di età al momento non nota, sarebbe rimasto schiacciato tra una piattaforma e delle travi. Sul posto i carabinieri di Desenzano del Garda, i vigili del fuoco di Brescia e personale dell’Asst del Garda.

