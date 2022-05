Roma, 12 mag. (LaPresse) – “Abbiamo chiesto che fossero fatte delle verifiche sui contratti, l’Arera ha in mano i contratti da più di un mese e non sappiamo ancora nulla. Siamo convinti che ci sia speculazione, che chi importa gas lo fa in base a contratti pluriennali a prezzi ben stabiliti. La realtà è che gli italiani, famiglie e imprese, stanno pagando un’extrabolletta che è stimata dal Governo, guardando il Def, in qualcosa come 40 miliardi in 6 mesi. Noon possiamo andare avanti così”. Così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi parlando a margine di un’iniziativa a Napoli.

