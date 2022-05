Seul (Corea del Sud), 12 mag. (LaPresse/AP) – Per la prima volta dall’inizio della pandemia il leader della Corea del Nord, Kim Jong Un, si è presentato in pubblico indossando la mascherina chirurgica. Le immagini sono state fornite dalla tv di stato di Pyongyang e mostrano un incontro del Politburo. Tutti i presenti indossavano il dispositivo di protezione quando sono entrati della stanza poi Kim ha tolto la mascherina quando si è recato al podio per parlare mentre gli altri presenti hanno continuato a indossarla.

