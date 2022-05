Milano, 12 mag. (LaPresse) – “La partita di ieri non mi è piaciuta, intendo il calcio in modo diverso. C’è stata poca verticalizzazione è troppa difesa”. Lo ha detto Zdenek Zeman, il tecnico boemo che oggi compie 75 anni, intervenuto a ‘Un giorno da Pecora’ su Radio1, a proposito della finale di Coppa Italia di ieri. Il gol di Vlahovic è stata una azione in verticale. “Una rondine non fa primavera”, ha replicato l’ex tecnico di Roma e Lazio. Parlando ancora della partita, Zeman ha detto: “L’Inter ha giocato qualcosa, la Juventus poco. Allegri rinunciatario? No, è la squadra semmai ad esserlo stato. Il voto alla partita di ieri? Un 6 italiano”, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata