Milano, 12 mag. (LaPresse) – In riferimento alla finale di Coppa Italia giocata ieri, il Giudice Sportivo ha squalificato per 1 giornata il centrocampista dell’Inter Marcelo Brozovic per 1 giornata. Un turno di squalifica anche per l’allenatore della Juve Massimiliano Allegri, espulso nel primo tempo supplementare. Multe di 6mila euro all’Inter e di 3mila alla Juventus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata