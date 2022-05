Milano, 12 mag. (LaPresse) – Il titolo dell’As Roma è in rally in Borsa, dopo che ieri Dan Friedkin ha annunciato il lancio di un’Opa sul 13,2% del capitale che non controlla già, volta al delisting. L’fferta prevede un prezzo di 0,43 euro per azione, un premio del 18% rispetto alla chiusura di ieri a 0,366 euro. Oggi vola del 15,44% a 0,4225 euro per azione.

