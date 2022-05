L’Aquila, 12 mag. (LaPresse) – Il 31 maggio è fissata l’udienza in Corte d’appello all’Aquila nei confronti di 2 uomini accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una minorenne che sarebbe avvenuta durante l’88esima adunata degli Alpini all’Aquila. I fatti risalgono a metà maggio del 2015, i 2 avrebbero approfittato della ragazza, allora minore, conducendola in un luogo isolato. Simona Giannangeli, rappresentante legale della vittima nel procedimento penale all’Aquila, ha sottolineato che è importante denunciare queste violenze. In primo grado i 2 imputati, di origine emiliana all’epoca 35enni, sono stati condannati a 4 anni di reclusione.

