Città del Vaticano, 11 mag. (LaPresse) – “I nonni hanno un ruolo molto importante in famiglia per crescere i nipoti. Oggi di figli ne nascono sempre meno, e i genitori sono spesso più distanti, più soggetti a spostamenti, con situazioni di lavoro e di abitazione non favorevoli. A volte sono anche più restii nell’affidare ai nonni spazi di educazione, concedendo solo quelli strettamente legati al bisogno di assistenza”. Così Papa Francesco nel corso dell’Udienza Generale di questa mattina in Piazza San Pietro dove ha incontrato gruppi di pellegrini e fedeli provenienti dall’Italia e da ogni parte del mondo.

