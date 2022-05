Washington (Usa), 11 mag. (LaPresse) – Il provvedimento presentato dai Democratici Usa per trasformare in legge la storica sentenza della Corte Suprema, volto a preservare l’accesso all’aborto a livello nazionale, è stato stoppato dal Senato. Il conteggio finale è stato di 49 voti a favore e 51 contrari, con il democratico moderato, il senatore Joe Manchin del West Virginia, che si è unito ai repubblicani per votare contro la misura. Il provvedimento necessitava di 60 voti per passare.

