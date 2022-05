Roma, 11 mag. (LaPresse) – “La punizione per la Russia è inevitabile, ma occorre instaurare nuovamente il dialogo e portare Mosca al tavolo dei negoziati. Noi siamo pronti a parlare, speriamo che non sia troppo tardi”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un collegamento video con gli studenti di Sciences-Po. Lo riportano i media francesi.

