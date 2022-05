Roma, 11 mag. (LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin, congratulandosi con il leader dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, Denis Pushilin, per la festa nazionale, ha espresso fiducia nella vittoria attraverso sforzi congiunti. “Caro Denis Vladimirovich, ti prego di accettare le mie sincere congratulazioni in occasione della festa nazionale – il Giorno della Repubblica Popolare di Donetsk”, ha detto Putin nel suo messaggio, citato dalla Tass. “Sono sicuro che con sforzi congiunti saremo in grado di superare tutte le difficolt√† e di vincere”.

