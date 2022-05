Roma, 11 mag. (LaPresse) – “Putin non è né Hitler né Stalin, ma è più pericoloso”. Lo ha detto il premier polacco, Mateusz Morawiecki, in un intervento sul Daily Telegraph. Secondo il primo ministro di Varsavia “l’ideologia di Putin ‘Russkiy Mir’ (mondo russo, ndr) è l’equivalente del comunismo e del nazismo del 20esimo secolo. Un’ideologia attraverso la quale la Russia giustifica diritti e privilegi inventati per il suo paese”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata