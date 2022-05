Città del Vaticano, 11 mag. (LaPresse) – Kateryna Prokopenko e Yulya Fedosiuk, mogli di due ufficiali del Battaglione Azov riferiscono che Papa Francesco, nel corso del loro incontro stamattina al termine dell’udienza generale in Piazza San Pietro, ha assicurato che pregherà per loro e per i loro mariti, asserragliati all’interno dell’acciaieria Azovstal di Mariupol. Secondo quanto apprende LaPresse le due donne hanno riferito che il Pontefice ha detto loro che farà il possibile.

