Roma, 11 mag. (LaPresse) – Con mio grande rammarico l’Onu e il suo Segretario generale “hanno perso l’occasione di raggiungere una soluzione politica, quando per sette lunghi anni non sono riusciti a reagire al sabotaggio da parte del regime di Kiev della risoluzione 2202 del Consiglio di sicurezza, che approvava gli accordi di Minsk sulla risoluzione del conflitto nell’Ucraina orientale”. Lo ha detto il ministro degli Esteri di Mosca, Sergei Lavrov, in una conferenza stampa a seguito dei colloqui con il ministro degli Esteri dell’Oman Badr bin Hamad bin Hamoud al-Busaidi. Lo riporta la Tass.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata