Washington (Usa), 11 mag. (LaPresse) – Per tracciare un percorso che porti ad una possibilità di pace nel conflitto in Ucraina “occorre fare uno sforzo che devono fare tutti gli alleati, ma in particolare la Russia e gli Stati Uniti, di sedersi a un tavolo”. Lo ha sottolineato il premier Mario Draghi nella conferenza stampa in corso a Washington.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata