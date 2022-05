Roma, 11 mag. (LaPresse) – In merito alla fornitura di gas “la Russia si impegna a rispettare gli obblighi contrattuali, li ha sempre adempiuti e intende adempierli in futuro”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando la decisione presa da Kiev di interrompere il transito attraverso la stazione di misurazione del gas di Sokhranovka e la stazione di compressione di Novopskov a causa di ‘circostanze di forza maggiore’. Lo riporta Ria Novosti. “Finora non ci sono state notifiche o spiegazioni” da parte ucraina, ha aggiunto Peskov.

