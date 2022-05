Roma, 11 mag. (LaPresse) – “Non ci sono piani per introdurre la legge marziale sul territorio della Federazione Russa o in singole regioni sullo sfondo della situazione in Ucraina”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, lo riporta Ria Novosti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata