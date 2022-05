Washington (Usa), 11 mag. (LaPresse/AP) – La Camera dei rappresentanti Usa ha approvato un nuovo pacchetto di aiuti per l’Ucraina da 40 miliardi di dollari. La misura è passata con 368 voti a favore e 57 contrari, incassando quindi un ampio sostegno bipartisan e aumentando di 7 miliardi di dollari la richiesta avanzata dal presidente Usa Joe Biden ad aprile. Il disegno di legge prevede l’assistenza militare ed economica all’Ucraina, aiuti gli alleati regionali, la ricostruzione delle armi che il Pentagono ha spedito all’estero e lo stanziamento di 5 miliardi di dollari per far fronte alla carenza di cibo globale causata dalla guerra.

