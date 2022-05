Roma, 11 mag. (LaPresse) – “Noi abbiamo un patrimonio immenso e dunque una responsabilità immensa: non dobbiamo consumarlo, dobbiamo accrescerlo, dobbiamo farlo rendere. E su questo non ci applichiamo abbastanza: a gennaio nei click siamo primi al mondo, poi a dicembre al consuntivo siamo quinti. Non va bene, dobbiamo recuperare. Come? Con l’organizzazione. E la pittaforma di Ita è organizzazione, mette insieme pezzi e li fa funzionare”. Così il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, alla presentazione del progetto promosso da Ita Airways ‘True italian experience’, che il ministro definisce “un progetto perfetto”, perché capace di far fare al Paese “quel salto di cui ha bisogno, visto che questo è l’anno della ripartenza del turismo. Ci siamo dati un obiettivo ambizioso: raggiungere il 2019, l’anno migliore del turismo italiano. È difficile ma doveroso e possibile. Nel mondo c’è voglia di Italia”, sottolinea infatti Garavaglia.

