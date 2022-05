Gersualemme (Israele), 11 mag. (LaPresse/AP) – Il capo di capo di stato maggiore delle Forze di difesa israeliane, generale Aviv Kohavi, ha affermato che “non è ancora chiaro” chi abbia sparato il proiettile che ha ucciso la giornalista di Al Jazeera, Shireen Abu Akleh a Jenin in Cisgiordania. “In questa fase, non possiamo determinare di chi sia stata colpita, ci rammarichiamo per la sua morte”, ha spiegato dicendo che un’indagine sull’accaduto è in corso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata