Gerusalemme, 11 mag. (LaPresse/AP) – Ali Samoudi, giornalista palestinese ferito durante il raid israeliano a Jenin, in cui è morta la giornalista di Al Jazeera Shireen Abu Akleh, ha detto all’Associated Press che quanto detto dai militari israeliani, che a sparare sarebbero stati i militanti palestinesi, è una “completa bugia”. Samoudi ha raccontato che lui e Abu Akleh facevano parte di un gruppo di sette giornalisti andati a seguire il raid e che indossavano tutti indumenti protettivi che li identificavano chiaramente come giornalisti. Il reporter ha detto che sono anche passati dalle truppe israeliane in modo che i soldati li vedessero e sapessero che erano lì. Il primo colpo, ha affermato Samoudi, li ha mancati, poi un secondo lo ha colpito e un terzo ha ucciso Abu Akleh. Secondo il reporter non c’erano militanti o altri civili nella zona, solo i giornalisti e l’esercito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata