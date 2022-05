Gerusalemme, 11 mag. (LaPresse/AP) – Il ministero della Salute palestinese ha riferito che una giornalista di Al Jazeera, Shireen Abu Akleh è stata uccisa a colpi di arma da fuoco in Cisgiordania. La reporter è stata colpita in faccia ed è morta poco dopo, ha aggiunto il ministero. Ferito anche un altro giornalista palestinese che lavora per il quotidiano Al-Quds con sede a Gerusalemme. Le sue condizioni sono stabili. La sparatoria è avvenuta durante un raid dell’esercito israeliano nella città di Jenin, nel nord della Cisgiordania.

