Gerusalemme, 11 mag. (LaPresse/AP) – L’emittente televisiva Al-Jazeera, con sede in Qatar, ha incolpato Israele della morte della giornalista Shireen Abu Akleh, uccisa a colpi di arma da fuoco mentre seguiva un raid israeliano in Cisgiordania. “Chiediamo alla comunità internazionale di condannare e ritenere responsabili le forze di occupazione israeliane per aver deliberatamente preso di mira e ucciso la nostra collega Shireen Abu Akleh”, ha detto l’emittente in una dichiarazione diramata sul suo canale.

